Суровикин на свободе: аналитик сделал заявление о генерале «Армагеддоне»

Эксперт Сергей Марков высказался о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным.

Генерал ВКС России Сергей Суровикин находится дома в Москве вместе со своей семьей, сообщила телеведущая Ксения Собчак, опубликовав его фотографии с женой. Место, где сделано фото, неизвестно.

Ранее Суровикин не появлялся на публичных мероприятиях после мятежа Евгения Пригожина. Предполагалось, что он задержан, однако достоверной информации не было. Одни говорили о его аресте, другие сообщали, что его не помещали в СИЗО, но ограничили свободу передвижения и общения с семьей.

На пресс-конференции после переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом министр обороны России Сергей Шойгу не ответил на вопрос о Суровикине и проводится ли расследование в отношении него.

Аналитик Сергей Марков выразил надежду на скорое появление Суровикина на фронте.

«Суровикин на свободе. Отдыхает. Конечно, в этом мужике ещё надо угадать Суровикина. Но ждём Суровикина на фронте. Бить врага», — высказался эксперт.

Напомним, ранее могилу Евгения Пригожина посетили его вдова и дочь.