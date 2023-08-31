Могилу Евгения Пригожина посетили его вдова и дочь

Вдова и дочь главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пришли на его могилу.

На могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Северной столице в утренние часы 30 августа пришли его вдова и дочь. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

«По православной традиции, самые близкие родственники утром после похорон посещают место захоронения, чтобы душа усопшего обрела покой», — говорится в сообщении.

Причем по информации Телеграм-канала Baza, женщина на снимке является супругой не Пригожина, а его двойника. Источник отметил, что настоящая жена Евгения Пригожина на церемонии не появлялась. В среду могилу главы ЧВК «Вагнер» посетило в общей сложности порядка 30 человек, не считая родных.

Как ранее писал Сиб.фм, Евгений Пригожин погиб при крушении бизнес-джета на территории Тверской области. При этом издание Daily Mail подчеркивало, что глава ЧВК «Вагнер» жив, в самолете в момент авиакатастрофы находился будто бы его двойник.