Участница «Выжить в Дубае» из Новосибирска Дарья Александрова рассказала о ссоре с Хилькевич

Участница шоу «Выжить в Дубае» из Новосибирска Дарья Александрова рассказала о своих отношениях с Анной Хилькевич и о том, почему она расплакалась при виде кота из ее дома.

Дарья Александрова из Новосибирска стала финалисткой шоу на ТНТ. В последнем выпуске перед финалом она поссорилась со звездой сериалов Анной Хилькевич и расплакалась при виде кота, с которым на экране появилась ее мама. Корреспондент "МК в Новосибирске" через пресс-службу ТНТ выяснил, помирилась ли Дарья с Анной Хилькевич и что за умилительный питомец был на руках у ее мамы.

Как рассказала Даша, она так и не помирилась с Анной Хилькевич. Несмотря на то, что Хилькевич была в команде звезд, а Даша — в народной команде, в финале участники будут сражаться каждый сам за себя.

Дарья призналась, что ее семья, друзья и близкие родственники очень ее поддерживают. Она получила много сообщений с пожеланиями удачи и гордости за ее успехи. Но в начале шоу никто не делал на нее ставки, так как думали, что она не сможет дойти до конца.

Одним из главных героев прошлого выпуска был кот Бася — Босфор, который был на руках у мамы Даши. При виде кота, участница не смогла удержать слезы. В мае этого года Бася умер. Когда Даша улетала на съемки, он был болен, и она очень переживала, что не успеет попрощаться с ним.

Финал шоу «Выжить в Дубае» с участием Дарьи Александровой выйдет в эфир уже в это воскресенье на ТНТ. Даша будет бороться за главный приз — 10 млн рублей.



Напомним, новосибирцы Давид Манукян и Дарья Александрова посетили премьеру первой серии реалити-шоу «Выжить в Дубае».