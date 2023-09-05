Ушел из жизни последний участник ВОВ Чановского района Новосибирской области

Не стало последнего участника ВОВ Чановского района Новосибирской области.

Ушел из жизни последний ветеран, участник Великой Отечественной войны из Чановского района Новосибирской области Вениамин Арсентьевич Акимов. Трагическое сообщение было опубликовано 29 августа в группе «Администрация Чановского района» в соцсети «Вконтакте».

Акимову было 98 лет. Он служил в период с 1943 по 1949 год. Вениамин Арсентьевич был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве в составе седьмого Учебного Воздушно-десантного полка.

«Больно осознавать, что время безжалостно и настал день, когда уже ни одного героя не осталось среди нас, и их ордена и медали мы увидим только в музеях и в семейных архивах, а не на груди самих ветеранов», — написали в группе «Администрация Чановского района».

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском 4 сентября похоронят сразу троих участников СВО.