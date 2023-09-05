В Красноярске уволили заведующую детсадом из-за эротических фото в соцсетях

В Красноярске разгорелся скандал из-за эротических снимков заведующей детским садом.

В Красноярске уволили заведующую детсадом Анастасию Красильникову, которая работала на посту заведующей более трех лет. Об этом пишет Mash.

На её снимки обратили внимание родители детей, они просили уволить Анастасию с поста за игнорирование своих обязанностей и размещение непристойного контента в Интернете.

Кроме этого, с момента ее прихода персонал дошкольного учреждения начал постепенно увольняться, финансирование сократилось, а родители вынуждены были самостоятельно покрывать различные расходы. Также родители заявили, что Красильникова регулярно общалась с коллегами и с ними на высоких тонах.

Последней каплей стали откровенные видео и фотографии директрисы, которые увидела одна из матерей в социальных сетях. После этого родители составили коллективную жалобу.

Представитель администрации города сообщил, что Красильникову уволили в связи с ситуацией вокруг ее постов. Теперь прокуратура Красноярска будет проверять информацию о «ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ №227».



Напомним, под Новосибирском суд оправдал полицейского по делу о нелегальной миграции.