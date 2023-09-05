В номинантах на «Строителя года -2023» Новосибирска появилось много новых имён

Первый отраслевой экспертный совет по премии «Человек года» от издания «Деловой квартал» уже традиционно был посвящен строительной отрасли.

В результате два номинанта набрали одинаковое число голосов и экспертный совет назвал имена четырех кандидатов на звание «Строитель года». Двое из финалистов ранее не были в числе претендентов на звание «Строитель года», говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Следует отметить, что и в лонг-листе претендентов новые имена составляли 40%. Застройщики представили проекты, реализованные с июля 2022 года по июль 2023 года, жилые комплексы всех финалистов были отмечены федеральными премиями в 2022-2023 годах.

«Это эко-квартал Akadem Klubb, ГК ЁЛКА Девелопмент Максим Марков, Группа МетаЭко-комплекс «ТЕСЛА ПАРК» Генеральный директор Владимир Мартыненков-мл., ЖК Richmond Residence ГК «Дом-строй» учредитель Владимир Наумов, ЖК «Беринг» и «Нобель» ГК «Новый мир» владелец Евгений Шевченко», — уточнил эксперт.

Это только часть реализованных проектов застройщиками номинантами, которые представлены здесь в алфавитном порядке. Впервые на звание «Строитель года» претендовали руководители компаний «Новосибирский квартал», «Камея», Unity и «Дом Солнца», добавил Николаев.

Напомним, срок ипотеки на новостройки Новосибирска превышает 75% трудового стажа.