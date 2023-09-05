В Новосибирске без вести пропал 54-летний мужчина в коричневой куртке

54-летний житель Новосибирска не выходит на связь с 8 августа.

В Новосибирске без вести пропал Виктор Труфанов в возрасте 54 лет. Об этом во вторник сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели в Калининском районе, с 8 августа текущего года он перестал выходить на связь.

Пропавшего описывают как мужчину ростом 176 см, плотного телосложения, со светло-русыми с проседью волосами и серыми глазами. В день исчезновения он был одет в коричневую куртку, футболку серого цвета, темно-синие брюки, серые кроссовки или синие мокасины.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Виктора, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском без вести пропала пенсионерка 75 лет в красной олимпийке.