В Новосибирске озвучили причины аномально крупного града 4 сентября

Специалист рассказала, что стало причиной аномального града в Новосибирске 4 сентября.

В Новосибирской области накануне, в понедельник, можно было наблюдать град очень больших размеров. Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала в беседе с «МК в Новосибирске», с чем это связано.

«На территории сохраняется обилие осадков под влиянием циклона, который под влиянием циклонического вихря сместился с Карасука и Краснозёрска (юго-запада области) на северо-восток», — сказала специалист.

По словам Кичановой, к выпадению крупного града привело смещение циклона в тыловую часть, а также вынос тепла в передней. Она подчеркнула, что можно было наблюдать мощные кучево-дождевые облака, серьезный перепад температур обернулся появлением аномального града.

Кичанова сообщила, что на юго-востоке области было до +28 градусов, а на северо-востоке фиксировалось до +13. Она добавила, что предупредить о штормовой ситуации есть возможность лишь за час до пика в связи со стремительным формированием очагов града.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске синоптик Кичанова озвучила дату бабьего лета с температурой до +25.