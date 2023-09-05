В Новосибирске синоптик Кичанова озвучила дату бабьего лета с температурой до +25

Стала известна дата бабьего лета с потеплением до +25 в Новосибирске.

Жителей Новосибирска во второй половине текущего месяца ожидает резкое потепление или так называемое «бабье лето». Об этом «МК в Новосибирске» сообщила Наталья Кичанова, начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС.

Специалист подчеркнула, что во второй декаде нынешнего месяца в Новосибирске прогнозируется уменьшение осадков, проливные дожди не ожидаются. Столбики термометра покажут до +25 градусов.

«Более точно узнаем обстановку на этот период 10 сентября», — сказала Кичанова.

По ее словам, к 8 сентября будет наблюдаться снижение интенсивности дождей. Дело в том, что циклон сместится на северо-запад и запад. Специалист отметила, что в область проникает прохладная воздушная масса, добавив, что к концу первой декады ночью будет +3-+10 градусов, а в дневное время — от +12 до +17.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске после сильного ливня с градом затопило салоны автобусов.