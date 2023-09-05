В Новосибирске после сильного ливня с градом затопило салоны автобусов

В Новосибирске затопило салоны автобусов после сильного града.

Вечером 4 сентября в Новосибирске прошел сильный дождь с градом. В результате непогоды на дорогах образовались огромные лужи. Жителям города приходилось переходить дороги по воде, намочив обувь и одежду.

Кроме этого, вода проникла и в общественный транспорт. Новосибирцы делились кадрами в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что толпа людей стоит на залитом водой полу автобуса.

Многие горожане выразили своё недовольство работой ливнёвок, которые не справляются со стихией.

Напомним, опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября.