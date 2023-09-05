В Новосибирске пообещали решить проблемы с ливнёвками

Проблемы ливнёвок в Новосибирске решат при поддержке областного бюджета.

В Новосибирске губернатор региона Андрей Травников на выездном совещании со специалистами муниципалитета обсудил проблемы, связанные с работой систем ливневой канализации в городе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства,

Травников предложил два подхода для решения данной проблемы. Первый подход заключается в том, что при освоении новых земельных участков строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов станет обязательным требованием ко всем застройщикам.

Второй подход заключается в том, что работы на наиболее сложных участках будут реализовываться в первую очередь. При этом губернатор принял решение о поддержке проекта по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова при помощи областного бюджета.

Однако для решения этих задач необходимо определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Это является обязательным условием для эффективного решения проблемы.

Напомним, опубликованы последствия огромного града и ливня в Новосибирске 4 сентября.