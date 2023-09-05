В Новосибирской области на продажу выставили окаменелое яйцо динозавра за 10 млн

В Новосибирской области предлагают купить за 10 млн руб. окаменелое яйцо динозавра.

В Новосибирской области местный житель Георгий просит за окаменелое яйцо динозавра 10 млн рублей. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Автор отметил, что готов попрощаться с артефактом за сумму, в два раза меньшую указанной цены. По словам продавца, яйцо он обнаружил в Новосибирской области в ходе раскопок. Он утверждает, что является археологом-любителем. Георгий поделился рядом снимков находки.

«Я занимаюсь этим ради удовольствия, не профессионально. Но готов делиться находками с заинтересованными людьми», — сказал новосибирец.

Он подчеркнул, что его знакомые-ученые подтвердили подлинность находки. Журналисты «МК в Новосибирске» побеседовали с палеонтологом Всеволодом Ефременко, который сообщил, что речь идет о конкреции или минеральном образовании, возникающем при преобразовании его в горную породу. Специалист, комментируя выставленное на продажу яйцо, указал на отсутствие у него четко выраженной скорлупы. Ефременко заключил, что обнаружить в Новосибирской области яйца динозавров не представляется возможным.

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