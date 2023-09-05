В Новосибирской области в Бердске назначен новый руководитель Управления природными ресурсами

В Бердске директором Управления природными ресурсами назначен Сергей Онищенко.

В Новосибирской области в Бердске директором Управления природными ресурсами назначен Сергей Онищенко, который является депутатом горсовета и председателем комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Новый руководитель был представлен градоначальником Романом Бурдином в ходе аппаратного совещания 4 сентября. Онищенко заменит на этой должности Светлану Шерстобитову, которая руководила Управлением природными ресурсами в течение многих лет. Однако она продолжит работать в этой же структуре на должности главного аналитика.



Напомним, в Бердске 200 участников автопробега из Новосибирска собрали слово «ZOV».