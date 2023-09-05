Власти Новосибирской области намерены увеличить закупки трамваев

Для Новосибирска могут увеличить закупки трамваев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание по вопросам развития трамвайного движения и увеличения пассажиропотока в городе в ходе рабочей поездки в Кировский район. На встрече были приняты решения по развитию горэлектротранспорта, в том числе удвоение объемов закупки новых трамваев.

Глава региона отметил, что областной бюджет готов увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии разработки программы по увеличению пассажиропотока. Мэрия подтвердила возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза.

Губернатор предложил опережающий подход к развитию инфраструктуры общественного транспорта, в частности трамвая, и выдвинул идею строительства двухуровневых эстакад под трамвай для отдачи приоритета общественному транспорту.

Специалисты отмечают, что существующий пассажиропоток на маршрутах № 3 и № 18 может быть увеличен до более чем 40 тысяч пассажиров, а в случае продления пути до отдаленных жилмассивов — до 70 тысяч пассажиров. Пассажирские трамвайные пути в Новосибирске имеют протяженность 137,5 км, в том числе 60 км нуждаются в капитальном ремонте.

В рамках комплексной реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев был выполнен ремонт проезжей части и обособление трамвайных путей. Ремонт и обособление трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев позволят обеспечить ускоренный независимый режим движения трамвайных маршрутов №3 и №18.

Улучшение транспортного обслуживания более 100 тысяч жителей Кировского района станет возможным благодаря надежной трамвайной связи. Участники совещания отметили, что потенциал трамвайной линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев будет использован при продлении трамвайных линий в Южно-Чемский жилмассив и ЖК Затулинский.

Напомним, в Новосибирске пообещали решить проблемы с ливнёвками.