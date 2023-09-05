Юрист назвала запретные подарки для учителей

Педагогам можно вручать презенты стоимостью до 3000 рублей.

Управляющий партнер Адвокатского Бюро города Москвы «Позен и Партнеры» Марина Позен рассказала в беседе с «Газета.Ru», что учителям можно дарить подарки стомостью не более 3000 рублей.

«Такие запреты установлены для борьбы с коррупцией в образовательных учреждениях, и помогают не только в случае, когда родитель хочет таким противоправным способом исправить оценку нерадивого ученика, но и когда сами преподаватели вымогают подарки, пользуясь своим положением в корыстных целях», — объяснила эксперт.

Позен подчеркнула, что обычный подарок не означает, что он должен быть заурядным.

«В законе имеется в виду, что его преподнесение связано с какой-либо традицией, приурочено к значимому событию. Например, такими обычаями может быть празднование Дня учителя, выпускного, юбилея учителя или гендерных праздников», — добавила она.

Напомним, учитель заявил, что отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость школьников.