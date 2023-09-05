Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град

В Новосибирске активно обсуждают прошедший 4 сентября град.

В Новосибирске 4 сентября вечером пошел проливной дождь с градом. Градины достигали размеров мелкого куриного яйца и вредили городскому имуществу, а также автомобилям, оставляя вмятины на крыше и капоте, разбивая стёкла и зеркала заднего вида.

Несмотря на значительный ущерб, который стихия нанесла городу и жителям, многие относятся к этому с юмором и уже публикуют в соцсетях мемы про град. Такую подборку мемов опубликовал "МК в Новосибирске".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина защищался от града строительной каской. Голову смельчака закрывала желтая строительная каска, спину прикрывал рюкзак, но плечи, руки и ноги оставались голыми и незащищёнными.