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общество

Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град

ФОТО С САЙТОВ: RISOVACH.RU И ВКОНТАКТЕ.

В Новосибирске активно обсуждают прошедший 4 сентября град.

В Новосибирске 4 сентября вечером пошел проливной дождь с градом. Градины достигали размеров мелкого куриного яйца и вредили городскому имуществу, а также автомобилям, оставляя вмятины на крыше и капоте, разбивая стёкла и зеркала заднего вида.

Несмотря на значительный ущерб, который стихия нанесла городу и жителям, многие относятся к этому с юмором и уже публикуют в соцсетях мемы про град. Такую подборку мемов опубликовал "МК в Новосибирске".

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 2

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 3

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 4

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 5

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 6

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 7

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 8

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 9

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 10

Фото Жители Новосибирска делятся в соцсетях мемами про град 11

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина защищался от града строительной каской. Голову смельчака закрывала желтая строительная каска, спину прикрывал рюкзак, но плечи, руки и ноги оставались голыми и незащищёнными.

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Сергей Щукин
Журналист

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