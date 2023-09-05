В Новосибирской области мужчина защищался от града строительной каской

В Новосибирске и пригородах выпал град размером с мелкое куриное яйцо.

В понедельник, 4 сентября, в Новосибирске пошел сильный дождь с крупным градом. К нему не был готов никто из пешеходов, кроме мужчины из Краснообска, который бежал под падающими крупными градинами в строительной каске.

Голову смельчака закрывала желтая строительная каска, спину прикрывал рюкзак, но плечи, руки и ноги оставались голыми и незащищёнными.

Размер градин достигал 5 см в диаметре и веса в несколько десятков грамм. Такой снаряд может оставить сильную вмятину в крыше автомобиля и даже пробить насквозь стекло. Попадание градины по голому телу может причинить сильную боль и как минимум оставить синяк.

Судя по прогнозу Яндекс.Погоды, во вторник, 5 сентября, в Новосибирске также ожидаются дожди: с самого утра погода пасмурная, и в некоторых районах города уже прошли осадки.

Град не ожидается, но городская ливневая канализация может не справиться с потоком воды, поэтому рекомендуется надеть резиновые сапоги для перехода крупных дорог.

Такая пасмурная погода продержится до четверга. К выходных ожидается незначительное потепление до +17 градусов.