Биография генерала Суровикина из Новосибирска пропала с сайта Минобороны РФ

Данные о генерале Суровикина из Новосибирска пропали с сайта Минобороны РФ.

На сайте Министерства обороны России больше нельзя найти биографию генерала Сергея Суровикина. Данные о нём пропали после 5 сентября. На это обратила внимание журналистка Анастасия Кашеварова.

В разделе информации о военно-космических войсках России больше нельзя найти информацию о бывшем главе ведомства. Также его нет в списке командующих видами вооруженных сил.

Официального сообщения об отставке Суровикина не было: в августе СМИ сообщали об этом со ссылкой на осведомлённые источники.

Генерал Сергей Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня, когда глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о вооруженном мятеже. В тот же день Суровикин выступил с обращением к бойцам ЧВК "Вагнер" с наставлением не совершать ошибку — и после этого не появлялся в публичном поле. Никто не мог сообщить, где он находится и в каком состоянии. неизвестность закончилась 4 сентября, когда Ксений Собчак опубликовала его фото с женой и уточнила, что генерал находится в Москве.

Единственная информация о Суровикине, оставшаяся на сайте Минобороны — обращение к бойцам ЧВК "Вагнер" 24 июня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Песков не позволил задать вопрос о судьбе генерала Суровикина из Новосибирска. Пресса распространила информацию об аресте генерала и увольнении его с поста главы российских ВКС. В ходе пресс-колла корреспондент агентства France Press напомнил Пескову об отказе Шойгу отвечать на вопрос о ситуации с Суровикиным.