Песков не позволил задать вопрос о судьбе генерала Суровикина из Новосибирска

Песков не разрешил задать вопрос о том, что ждет генерала Суровикина из Новосибирска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать корреспонденту France Press на вопрос, касающийся судьбы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее пресса распространила информацию об аресте генерала и увольнении его с поста главы российских ВКС. В ходе пресс-колла корреспондент агентства напомнил Пескову об отказе Шойгу отвечать на вопрос о ситуации с Суровикиным.

«Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» — спросил корреспондент.

«Нет, нельзя», — ответил ему пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Ксения Собчак поделилась домашним снимком генерала Суровикина. Она написала, что фотография сделана 4 сентября. Также сообщалось, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Суровикина.

Как ранее писал Сиб.фм, аналитик сделал заявление о генерале «Армагеддоне».