Под Новосибирском обнаружили тело мужчины в старом диване

В Новосибирской области обнаружили мертвого мужчину в старом диване возле мусорки.

В Новосибирской области в Карасуке обнаружили тело мужчины возле мусорки. Он лежал в сломанном диване и был прикрыт мусором. Об этом пишет Горсайт.

По словам местных жителей, 49-летний Виталий часто злоупотреблял спиртным и был ранее судим за кражи. Он жил в совершенно пустой квартире и не имел ключей от домофона, а в квартиру попадал через окно. Соседи подкармливали его и помогали поддерживать порядок в подъезде.

Когда Виталий выпивал в квартире, к нему иногда приходили друзья. На какое-то время он исчезал, а затем возвращался из мест лишения свободы и продолжал свой образ жизни. Жильцы боялись только посторонних людей, которые у него гостили.

Причина смерти Виталия пока неизвестна. Один из жильцов видел в его квартире постороннего человека, а затем на двери появился замок.

В Следственном комитете Новосибирской области пояснили, что сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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