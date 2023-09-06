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общество проиcшествия

В Новосибирске ребёнок травмировался из-за падения самоката в яму во дворе дома

Фото: Freepik.com

В Новосибирске мальчик на самокате попал колесом в яму в асфальте.

В Заельцовском районе Новосибирска ребёнок получил травму из-за того, что его самокат попал в яму от обвалившегося асфальта во дворе дома. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска провела проверку по жалобе законного представителя несовершеннолетнего, который получил травму на придомовой территории. Ребенок попал колесом самоката в недавно образовавшуюся яму из-за обрушения асфальтового покрытия на земельном участке, за содержание которого отвечало ТСЖ «На Донского».

Прокуратура района вынесла представление к ТСЖ за бездействие по ремонту покрытия двора. Дорожное покрытие восстановили, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В связи с этим, и.о. прокурора района обратился в суд по поводу иска к ТСЖ о возмещении морального вреда за причиненные страдания несовершеннолетнему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два автомобиля провалились в яму на дороге в Новосибирске. По словам горожан, если не исправить дорожное полотно до начала рабочей недели, это спровоцирует ощутимые затруднения для автомобилистов.

Также Сиб.фм опубликовал фото дорожной ситуации на «Кольце ада» в Новосибирске.

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Сергей Щукин
Журналист

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