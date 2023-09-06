Под Новосибирском отец задолжал 1,5 млн алиментов на сына

Житель Новосибирской области выплатил половину суммы после вмешательства приставов.

В Купинском районе судебные приставы получили частичную оплату долга по алиментам от местного жителя. Мужчина, имеющий задолженность в размере 1,5 миллиона рублей, перевел своему сыну 800 тысяч рублей после предупреждения об уголовной ответственности и привлечения к административной ответственности.

Ранее должник самостоятельно вносил ежемесячные платежи в размере около 3 тысяч рублей, что привело к накоплению долга. Судебный пристав-исполнитель узнала о том, что гражданин трудоустроился официально, но не сообщил об этом.

В результате было составлено протокол по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ за не сообщение об официальном трудоустройстве и об увольнении. После предупреждения о возможной уголовной ответственности должник пообещал погасить оставшуюся часть долга в ближайшее время.

Напомним, мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска.