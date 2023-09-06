Следователи Новосибирска проверят сообщение об избиении ребенка в больнице

Мигрантка избила ребёнка в одной из больниц Новосибирска.

В одной из больниц Новосибирска женщина, являющаяся матерью ребенка, уличена в применении насилия в отношении своего ребенка, о чем было сообщено в СМИ. В СК России по Новосибирской области начали проверку сообщения.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Е.Г. Долгалеву представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий и об установленных обстоятельствах.

На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала пару раз бьёт ребёнка по голове, а затем кидает на кровать, где продолжает бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.

Кроме следственной проверки, информацию также зарегистрировали в МВД. Правоохранительные органы занимаются выяснение обстоятельств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирской области до смерти избил собутыльника. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в доме 51-летнего мужчины. В результате застолья между ними произошел конфликт. 36-летний сибиряк нанес руками и ногами множественные удары в жизненно-важные органы потерпевшему, от которых он скончался на месте.