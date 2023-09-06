В Калининском районе Новосибирска потушили крупное возгорание в пятиэтажке

В Новосибирске загорелась пятиэтажка в Калининском районе.

На улице 2-ой переулок Краснодонский Калининского района Новосибирска пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального МЧС.

В тушении огня были задействованы 45 человек и 14 единиц техники, включая высотную. Пожар ликвидировали под руководством первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майора внутренней службы Евгения Лебедева.

О том, что открытое горение ликвидировано, стало известно в 18:47. Из жилого дома пришлось эвакуировать 30 человек. К счастью, пострадавших не оказалось. Согласно имеющимся сведениям, произошло частичное обрушение кровли. Огонь специалисты локализовали в течение примерно часа. С открытым горением справились еще через 26 минут. На месте применяли беспилотные авиационные системы.

Как ранее писал Сиб.фм, в Калининском районе Новосибирска тушат крупное возгорание в пятиэтажке.