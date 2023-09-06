В мэрии Новосибирска оценили стоимость развития микрорайона Телецентр

Для комплексного развития микрорайона Телецентр в Новосибирске потребуется 4,8 млрд рублей.

Мэрия Новосибирска определила стоимость развития микрорайона Телецентр в Ленинском районе. Общий объем инвестиций в проект составит 4,8 млрд рублей. Об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам официальных лиц, развитие квартала «Телецентр», который находится на ограниченной улицами Костычева, Степной, а также переулками 3-м Серафимовича и 3-м Римского-Корсакова, будет реализовано в соответствии с программой комплексного развития территории.

На участке, на котором планируется развитие квартала, расположены восемь многоквартирных жилых домов, которые считают аварийными. Согласно проекту, пять из них расселят застройщики, а три дома будут переселены за счет бюджета.

Программа развития микрорайона Телецентр начнется в IV квартале текущего года и продлится до 2031 года. Кроме того, планируется строительство многоквартирных домов на территории квартала площадью квартир, не превышающих 38,25 тысяч квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области построят логистический центр Wildberries за 9,2 млрд рублей. логистический центр начнет работать до конца 2023 года. кладской комплекс общей площадью 150 тысяч квадратных метров создаст 7,5 тысяч новых рабочих мест и позволит новосибирским предпринимателям расширить ассортимент своей продукции на маркетплейсе.