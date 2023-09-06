В Новосибирске пациенты «скорой» рассказали о сбое в работе колл-центра

За последние два дня в Новосибирске сразу несколько человек пожаловались на сбои в работе колл-центров станции скорой помощи: по их словам, вызовы не сразу передавались бригадам экстренной службы.

Маргарите стало плохо в ночь с 3 на 4 сентября: сил идти в поликлинику не было, и женщина вызвала бригаду скорой помощи на Владимировскую. Пациентка ждала прибытия медиков, но оказалось, что напрасно.

«У меня была очень сильная интоксикация, после отравления, видимо, алкоголем. Потом, как выяснила бригада, был гипертонический криз. Два раза вызывали скорую по «103». Сначала я, потом соседка 3 или 4 раза. И только с пятого раза удалось, — рассказала Сиб.фм Маргарита. – Они отправляли вызовы на поликлинику. Врач должен был прийти из поликлиники, чтобы меня осмотреть и назначить лечение, но ситуация была аховая, её нужно было исправлять непосредственно бригадой скорой. С шестого или пятого раза другая соседка позвонила и переубедила, разжевала диспетчеру – только тогда они подали заявку, и бригада ко мне приехала».

В итоге через несколько часов к Маргарите приехала профессиональная бригада скорой помощи, которая и давление померила, и физраствор поставила. Фельдшер дождался, пока состояние пациентки не стабилизировалось.

«Мне нельзя резко давление понижать, так как я – гипотоник, и живу с низким давлением. Почему колл-центр сразу так отреагировал на вызов – непонятно. Если бы не соседки, я не знаю, чем бы это кончилось, ведь терапевт пришёл бы гораздо позже. Вот такая ситуация, становится страшновато, и в 58 лет ещё бы хотелось пожить»,

- заключила Маргарита.

Впрочем, бригада скорой помощи не стала госпитализировать Маргариту, а женщина так и не смогла понять, когда пациентов всё-таки увозят в больницу.

На следующую ночь ситуация повторилась: у женщины вновь случился гипертонический криз, и Маргарита вновь вызвала бригаду скорой помощи. Через некоторое время она решила перезвонить и узнать: выехала ли к ней бригада скорой помощи.

«Выясняется, что нет. В итоге я дозваниваюсь через 15 минут наконец-то, нас через «112» долго не соединяли. Оказалось, что программа не открывается, и вызов мой скорая не взяла, — продолжает Маргарита. – Вызов забили заново: у них не работает программа диспетчерская в колл-центре. Даже сама диспетчер сказала: «да, жалуйтесь на нас, к нам приходит куча комиссий, а программа — нерабочая».

Подобную историю рассказала и жительница улицы Высоцкого: скорая ехала к ней почти три часа на острое отравление. Прибывшие медики сообщили, что недавно получили только вызов.

Корреспондент Сиб.фм пытался выяснить, был ли сбой в работе программы диспетчерской станции скорой помощи за последние два дня у главврача ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Александра Балабушевича, но он предложил написать официальный запрос. Редакция воспользовалась этим предложением. В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что программным обеспечением для работы скорой и врачей занимается региональное министерство цифрового развития.

При этом ранее сообщалось, что с нехваткой специалистов службы скорой помощи столкнулись уже многие города России – от Новосибирской области и до Приморского края. В столице Сибири одна бригада может обслуживать до 40 вызовов в сутки.