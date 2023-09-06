В Новосибирске суд отменил оправдательный приговор физику-ядерщику Докутовичу

Дело учёного из Новосибирска об убийстве посетителя магазина пересмотрят после апелляции прокурора.

Физик-ядерщик Валентин Докутович был оправдан присяжными заседателями в обвинении в убийстве посетителя магазина в поселке Семейная сказка, однако областной суд Новосибирска отменил оправдательный приговор. На момент публикации ученый ограничен под подпиской о невыезде.

Преступление было совершено 25 ноября 2021 года. В этот вечер 26-летний Илья Струц и его друг, будучи в сильном алкогольном опьянении, отправились за добавкой в сельский магазин, который работает до 22.00. Они пытались насильно заставить продавца-инвалида продать им алкоголь. Сын продавца, физик Валентин Докутович сначала пытался ух уговорить отстать от отца, а затем пошёл за ружьём. После нескольких предупреждений он выстрелил на поражение.

Сначала дело возбудили по факту самообороны, но потом переквалифицировали его на две статьи УК РФ — «убийство» и «хулиганство». Суд присяжных заседателей решил, что подсудимый невиновен, но прокуроры посчитали, что на присяжных оказывали давление и подали апелляцию. В начале сентября 2023 года уголовное дело было направлено на повторное разбирательство с измененным составом, как сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области. 4 сентября вторая инстанция отменила оправдательный приговор и отправила дело на пересмотр в тот же районный суд, но в другом составе присяжных.

Ранее Сиб.фм подробно сообщал детали этого события.