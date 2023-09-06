В Новосибирске суд приговорил ревнивого лжеминёра, вызвавшего сопернику сапёров

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор 33-летнему лжеминёру, который выпил 12 литров пива и сообщил о минировании квартиры своего соперника в борьбе за женское сердце.

Инцидент произошёл 17 ноября 2022 года: в этот день 33-летний Игорь Солдатов повздорил со своей подругой. Девушка попросила у мужчины 1 000 рублей, но он ей не дал денег. Избранница лжеминёра обиделась и ушла в неизвестном направлении. Мужчина остался в одиночестве и выпил 12 литров пива. В это время Игоря посетила идея.

«Солдатов решил, что его подруга ушла домой к другому мужчине, после чего со своего мобильного телефона позвонил на стационарный номер в ГКУ Новосибирской области «Служба 112», сообщил, что заминирована квартира в жилом доме и назвал адрес квартиры того мужчины, у которого, как он считал, находилась его подруга», – рассказали в Железнодорожном районном суде.

Лжеминёра очень быстро вычислили и предъявили ему за ложное сообщение обвинение по части 1 статьи 207 УК РФ. В этом году процесс стартовал, а 6 сентября Игорь Солдатов выслушал приговор.

«В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ, в период отбывания наказания в виде ограничения свободы Солдатову И.М. установлены следующие ограничения: не менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы,

- сказано в приговоре Железнодорожного районного суда. – Не выезжать без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, за пределы территории муниципального образования – города Новосибирска».

Впрочем, Игорь Солдатов ещё легко отделался: в прошлом году 20-летнего молодого человека, сообщившего о минировании школы №211, отправили в колонию общего режима на три года.