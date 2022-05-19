Лжеминёра школы №211 в Новосибирске отправили в колонию на три года

Фото Павла Тиунова из архива Сиб.фм

В Калининском районном суде Новосибирска приговорили мужчину, который год назад решил сообщить о минировании школы №211.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли год назад. 20-летний молодой человек проходил мимо школы №211. Внезапно ему пришла в голову идея пошутить, и он позвонил в учебное заведение, сообщив о минировании.

В этот же день, 30 апреля 2021 года, в школе прошла эвакуация , у детей были сорваны уроки, а кинолог с собакой, посетив образовательное учреждение, взрывных устройств не нашёл. Молодого человека вычислили и предъявили обвинение по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Приговором Калининского районного суда от 18.05.2022 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ, ему назначено наказание на срок три года, — рассказали в Калининском районном суде.

- Окончательное наказание назначено по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок три года десять дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Впрочем, молодой человек ещё может обжаловать этот приговор.

Напомним, уголовные дела о ложном минировании на особом контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина с начала прошлого года, когда по России прокатилась волна таких сообщений.