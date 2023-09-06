В Новосибирской области с начала 2023 года погода побила несколько рекордов

В 2023 году в Новосибирской области зафиксировали рекордно аномальные изменения погоды.

В течение года в Новосибирской области произошло несколько природных катаклизмов. Многих из них стали выдающимися на фоне последних лет и даже десятилетий, еще несколько событий зафиксировали как абсолютно рекордные за всю историю погодных наблюдений в регионе — это более 120 лет.

С начала января в Новосибирской области начался сильный гололед, сопровождаемый аномальным количеством снега, который побил рекорд 1926 года, а затем последовали морозы до -30 градусов.

Весна выдалась на редкость холодной, долгой и сухой. В апреле температура была ниже нормы на 1-5 градусов, что не наблюдалось в регионе за 16 лет, а первые дожди начались только в мае, и были редкими.

В начале лета был побит столетний рекорд температуры +34.3 градуса. При этом от жары пересохли посевы на полях, лишив область трети урожая. Термометры в квартирах фиксировали температуру +60 градусов и выше. Затем на регион обрушились град и гроза.

6 июля Новосибирск был затронут сильным градом, после чего последовала жара с температурой +35 градусов. В конце августа город был поражен грозой и молниями, в результате чего несколько сотен домов остались без электричества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптики назвали обрушившийся на Новосибирскую область град аномальным. Осадки величиной с куриное яйцо выпали 4 сентября.