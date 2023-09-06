В Новосибирской области суд оправдал экс-главу поселения в злоупотреблении полномочиями

Чановский районный суд Новосибирской области вынес оправдательный приговор бывшему главе Тебисского сельсовета Павлу Киселёву: по версии следствия, руководитель истратил в личных целях электричества на 78 тысяч рублей, но доказательств его вины не нашлось.

Павла Киселёва обвинили по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в марте 2022 года. Тогда следователи подсчитали, что глава Тебисского сельсовета с ноября 2018 года потратил на личные нужды 18 577 квт/ч. А за свои расходы электроэнергии с женой Киселёв рассчитался бюджетными средствами – всего 78 518 рублей 97 копеек.

Позже чиновник уволился, а в Чановском районном суде стартовал процесс. Грозили экс-главе Тебисского сельсовета штраф в размере 300 000 рублей и семь лет тюрьмы. Однако в суде дело рассыпалось.

«В ходе судебного заседания было установлено, что приведенные стороной обвинения доказательства виновности Киселева П.А. материалы дела не содержат,

- сообщили в Чановском районном суде. – Доказательств, подтверждающих обвинение в части наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых прав и законных интересов граждан и организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства в материалы дела стороной обвинения не предоставлено. В связи, с чем Киселев П.А. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ, и оправдан по предъявленному обвинению».

Впрочем, прокуроры могут обжаловать это решение суда. Кстати, следует отметить, что за последние пару месяцев было много оправдательных приговоров. Только накануне Купинский районный суд оправдал подполковника полиции Виталия Арустамяна, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.