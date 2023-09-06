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общество

В Советском районе Новосибирска демонтировали опасные для детей турники

Фото: Прокуратура Новосибирской области, Сиб.фм

В Новосибирске демонтировали ненадежные турники с острыми кромками.

Прокуратура Советского района города Новосибирска выявила нарушения в безопасности детей на спортивных сооружениях около школы в Советском районе. По требованию прокурора ржавый острый турник демонтировали.

В результате проверки в спортивном комплексе школы были выявлены нарушения требований ГОСТ, которые могут привести к травмам детей. При осмотре спортивной площадки было установлено, что ее нельзя ремонтировать из-за ее состояния, так как в ней есть выступающие элементы конструкции, острые кромки и сколы, которые могут нанести травмы детям.

Однако, на территории образовательного учреждения есть стадион и спортивные объекты, которые соответствуют современным требованиям безопасности на спортивных сооружениях.

В результате мер, принятых прокуратурой, устаревшее спортивное сооружение было демонтировано, что защитило права детей на безопасность в школе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг. Она на незаконных основаниях отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билет на рейс из Новосибирска в Омск. Произошло это в первом летнем месяце текущего года. Причиной отказа назвали превышение количества доступных мест в самолете.

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Сергей Щукин
Журналист

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