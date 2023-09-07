Блогера, устроившего в центре Новосибирска фейерверк, отпустили из отдела полиции

Блогер, устроивший фейерверк с крыши автомобиля в центре Новосибирска, сообщил о своем освобождении.

21-летний блогер из Новосибирска Богдан, ранее пускавший салюты на крыше автомобиля «Митсубиси» в центре мегаполиса, несколько часов провел в отделе полиции. Об этом он рассказал в Телеграм-канале «Трешовые истории».

«Нас наконец-таки освободили, сейчас допрашивали по всем статьям», — сказал блогер в ролике.

Он выразил слова благодарности правоохранителям, извинившись за то, что отнял у них время. Кроме того, Богдан призвал подписчиков не повторять то, что ранее сделал сам.

В ролике, опубликованном чуть ранее, блогер подчеркнул, что утром с ним связались полицейские, которые попросили его приехать в отдел. На видео он сообщил, что сотрудники полиции сказали, что если он не появится для разговора, то они приедут к его друзьям. Он признался, что волнуется, но выразил надежду, что все будет хорошо.

Как ранее писал Сиб.фм, подростки запустили салют с автомобиля в центре Новосибирска.