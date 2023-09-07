Что будет с генералом Суровикиным после того, как его нашли в Москве?

Много шума из ничего наделала всего лишь одна нечёткая фотография Сергея Суровикина. Чёткой и уж тем более официальной информации о грозном генерале «Армагеддон» не последовало. Портал «Сиб.фм» публикует свежие подробности о высокопоставленном сибиряке, исчезнувшем из медиа-пространства сразу после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Неожиданное появление фото Сергея Суровикина, потерянного на пару месяцев широкой общественностью, подняло очередную волну публичного интереса к его высокопоставленной персоне. Никогда ранее кадровые передвижения внутри Минобороны РФ так не волновали всех вокруг, как в текущих геополитических условиях.

«Вброс» генеральского фото случился в телеграмм-канале Ксении Собчак. На снимке Сергей Суровикин в паре со своей супругой прогуливается в гражданской одежде на фоне пышной зелени. Журналистка прокомментировала пост немногословно: «Суровикин «вышел». Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», написала она под фотографией.

За более детальной информацией представители российских СМИ обратились к министру обороны Сергею Шойгу, который, как нельзя кстати, выходил с российско-турецких переговоров. Единственное, что произнёс министр в ответ на многочисленные вопросы о судьбе Суровикина, была риторическая фраза: «Все вопросы?». После этого Шойгу просто покинул помещение.

В очередной раз отсутствие официальной информации толкнуло журналистов, фаловеров и западные СМИ на самостоятельные поиски ответов. А тут уж кто во что горазд: «За его достоверность мы ручаться не можем, но как сообщают источники максимально близкие к ситуации, — Суровикин уже больше недели не обременен никакими ограничениями. Про арест речи не идет вовсе», написал телеграмм-канал WarGonzo.

Тот самый бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), ранее сообщивший об освобождении Суровикина от должности руководителя ВКС России, написал в своем телеграмм-канале, что Суровикин «дома с семьей, находится в отпуске и остаётся в распоряжении министерства обороны».

The New York Times со ссылкой на собственные источники информации среди американских чиновников поведал миру, что, якобы, Суровикина освободили через несколько дней после гибели Евгения Пригожина, но карьерных перспектив отныне у него нет.

Отметим, что Минобороны официально не комментировало ни исчезновение Суровикина из публичного поля, ни информацию о снятии его с должности главы ВКС, ни о назначении врио Афзалова. На сайте военного ведомства Суровикин продолжает числиться главкомом ВКС.