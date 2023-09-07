Генерал Заварзин: Суровикину из Новосибирска подыскали «неплохую» должность

Военачальник поделился подробностями перехода генерала Суровикина из Новосибирска на новый пост.

Экс-главкома российских ВКС генерала армии Сергея Суровикина освободили от должности в конце последнего летнего месяца текущего года. Об этом сообщили журналисты, подчеркнув, что его имени больше нет в перечне главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте российского оборонного ведомства.

Его должность занял врио — начальник Главного штаба ВКС РФ генерал Виктор Афзалов. Причем Виктор Заварзин, генерал в отставке и член комитета Госдумы по обороне, отметил, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». Он занимает пост председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

Ранее от СМИ поступила информация о том, что с 24 июня Суровикин не появлялся на публике. Тогда он призвал частную военную компанию «Вагнер» прекратить мятеж. Пресса на Западе утверждала, что Суровикина якобы арестовали и допрашивают. 4 сентября Ксения Собчак поделилась снимком генерала Суровикина с женой, отметив, что он «жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве».

Как ранее писал Сиб.фм, биография генерала Суровикина из Новосибирска пропала с сайта Минобороны РФ.