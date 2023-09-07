Историк моды Александр Васильев назвал певца SHAMAN новым Кобзоном

Он поет патриотические песни, а правительство нуждалось в такой фигуре.

Экс-ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев заявил в беседе с RTVI, что музыкант Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN вызывает симпатию у публики и занял так называемую свободную нишу «нового Иосифа Кобзона».

«После массового отъезда звезд из России он занял свободную нишу нового Иосифа Кобзона. Он поет патриотические песни, а правительство нуждалось в такой фигуре. Поэтому ему пришлось себя немножко как бы переделать: срезать дреды, которые были африканскими, скрыть свои увлечения и перейти к образу, который полностью соответствует моменту», — высказался Васильев.

Он добавил, что SHAMAN «безусловно, нравится публике». «Наверно, голосом и содержанием песен», — отметил историк моды.

Напомним, раскрыты неожиданные факты о школьных годах певца SHAMAN.