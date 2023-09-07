Мэр Новосибирска Локоть рассказал о сроках окончания работ у цирка

Сейчас полным ходом в Новосибирске идёт благоустройство площади между цирком и Вознесенским собором – ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

Сегодня, 7 сентября, ход работ у цирка проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Сейчас там укладывают плитку, а уже на следующей неделе приступят к ремонту центральной лестницы. Она будет сделана из гранитного камня и будет подсвечиваться.

«В ближайшее время начнём установку опор наружного освещения, озеленение и посадку крупномерных деревьев. Планируем восстановить остановку общественного транспорта,

- сообщил мэр Анатолий Локоть в своём Телеграмм-канале. – Жители города очень заинтересованно относятся к этому проекту. И я, и все, кто в нём задействован, и сами строители — мы остро ощущаем поддержку новосибирцев».

Подрядчика также предупредили о необходимости закончить все работы в срок, то есть благоустройство завершится в октябре.

Напомним, масштабные работы около цирка начались в начале июля. Тогда сняли асфальтовое покрытие и разобрали лестницу. Городские власти заявили, что эта зона будет пешеходной.