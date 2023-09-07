Новосибирцам предложили принять участие в конкурсе общественных стартапов

С 13 сентября в Новосибирской области начинается конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее»: группам от 3 человек предлагают рассказать о своих инициативах.

Это будет пятый по счёту такой конкурс среди инициативных групп, которые пытаются решать социально значимые проблемы. В правительстве Новосибирской области рассказали, что заявки от общественных объединений численностью более 3 человек будут принимать с 13 сентября.

Планируется, что максимальная денежная сумма, которую может получить тот или иной стартап, составит 100 тысяч рублей. Отбирать инициативы будет СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.

«Это особенный конкурс для активных граждан, которые, возможно, никогда не имели опыта участия в общественных организациях, но имеют четкое понимание того, что нужно местным сообществам для развития общественной инфраструктуры, – объяснила суть конкурса стартапов заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

– 1837 проектов поддержано за все годы проведения конкурса, это очень большая цифра. Весомую работу проводят региональные операторы, которые информируют и координируют участников».

С 13 сентября начнётся приём заявок от инициативных групп, а реализовать свои проекты общественные организации смогут с 1 октября. Речь в стартапах может идти о благоустройстве дворов или экологических рейдах.

Так, много инициатив от граждан в Новосибирске реализуется и в рамках нацпроектов. В 2022 году было выполнено рекордное количество реализаций – это и строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и ФАПов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий, восстановление лесов и очистка водоемов.