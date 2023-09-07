Нутрициолог назвала продукт, замедляющий старение

Речь идет о кимчи. Его секрет в ферментации, во время которой он обогащается полезными бактериями.

Бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга Ольга Баян рассказала в беседе с Pravda.Ru, что кимчи может помочь замедлить старение. По словам специалиста, секрет продукта в его ферментации, во время которой он обогащается полезными бактериями.

Кроме того, пробиотики, содержащиеся в кимчи, помогают бороться с воспалениями, которые как раз и ускоряют старение. Поэтому здоровый кишечник также помогает замедлить старение, подчеркнула врач.

Вдобавок сама капуста — основной ингредиент кимчи — прекрасный источник клетчатки, достаточные количества которой помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, отметила Баян.

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