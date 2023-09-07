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общество

Под Новосибирском работника электродного завода оштрафовали за вредные выбросы

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области работника «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» оштрафовали за вредные выбросы в атмосферу.

В Искитиме зарегистрировали случай нарушения экологических норм на «ЭПМ-Новосибирский электродный завод». Работник предприятия Сергей Веревкин был оштрафован на 30 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении Сергея Веревкина было прекращено.

Напомним, жителя Новосибирской области осудят за неуплату алиментов на 175 тысяч.

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Дамир Трубников

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