Под Новосибирском работника электродного завода оштрафовали за вредные выбросы

В Новосибирской области работника «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» оштрафовали за вредные выбросы в атмосферу.

В Искитиме зарегистрировали случай нарушения экологических норм на «ЭПМ-Новосибирский электродный завод». Работник предприятия Сергей Веревкин был оштрафован на 30 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении Сергея Веревкина было прекращено.

Напомним, жителя Новосибирской области осудят за неуплату алиментов на 175 тысяч.