Жителя Новосибирской области осудят за неуплату алиментов на 175 тысяч

Под Новосибирском мужчину будут судить за неуплату алиментов ребёнку.

Житель Чановского района Новосибирской области оказался фигурантом уголовного дела, связанного с неуплатой алиментов на содержание его сына. Он задолжал 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура рассмотрела обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины, который, как установлено во время дознания, должен был выплачивать алименты на содержание ребенка в течение периода с марта 2021 года. Однако с марта по август 2023 года, нарушив судебное решение, он несколько раз умышленно не оплатил задолженные суммы. У обвиняемого накопилась общая задолженность по алиментам, превышающая 175 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отец задолжал 1,5 млн алиментов на сына. Он вносил ежемесячные платежи в размере около 3 тысяч рублей, что привело к накоплению долга. Судебный пристав-исполнитель узнала о том, что гражданин трудоустроился официально, но не сообщил об этом.

Также мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска. На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала пару раз бьёт ребёнка по голове, а затем кидает на кровать, где продолжает бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.