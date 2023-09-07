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общество

Жителя Новосибирской области осудят за неуплату алиментов на 175 тысяч

Фото Сиб.фм

Под Новосибирском мужчину будут судить за неуплату алиментов ребёнку.

Житель Чановского района Новосибирской области оказался фигурантом уголовного дела, связанного с неуплатой алиментов на содержание его сына. Он задолжал 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура рассмотрела обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины, который, как установлено во время дознания, должен был выплачивать алименты на содержание ребенка в течение периода с марта 2021 года. Однако с марта по август 2023 года, нарушив судебное решение, он несколько раз умышленно не оплатил задолженные суммы. У обвиняемого накопилась общая задолженность по алиментам, превышающая 175 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском отец задолжал 1,5 млн алиментов на сына. Он вносил ежемесячные платежи в размере около 3 тысяч рублей, что привело к накоплению долга. Судебный пристав-исполнитель узнала о том, что гражданин трудоустроился официально, но не сообщил об этом.

Также мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска. На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала пару раз бьёт ребёнка по голове, а затем кидает на кровать, где продолжает бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.

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Сергей Щукин
Журналист

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