Расписание электрички Новокузнецк – Новосибирск изменится с 10 сентября

Из-за ремонта на железной дороге изменится расписание электропоезда Новокузнецк – Новосибирск.

С 10 сентября изменится расписание скорого электропоезда, курсирующего по маршруту Новокузнецк – Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе «Кузбасс-Пригород».

Новое расписание будет действовать до 15 числа.

Причиной изменения графика движения поезда является ремонт железнодорожных путей. В связи с этим, прибытие электропоезда в Новосибирск будет осуществляться на 10 минут позже, в 13:10. Однако отправление из Новокузнецка останется без изменений и продолжит осуществляться в 6:57.

Отправление поезда из Новосибирска в Новокузнецк будет в 15:11, а прибытие в конечный пункт назначения – в 21:24. Сам поезд отправляется ежедневно, за исключением вторника и среды.



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