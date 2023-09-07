В метро Новосибирска в августе проехали 6,8 млн пассажиров

Метрополитен Новосибирска перевёз более 6,8 млн пассажиров за август.

Более 6,8 миллионов жителей Новосибирска воспользовались метро в августе 2023 года, что на 6,7% превышает показатели прошлого года. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте подземной системы.

Пассажиропоток в метрополитене постоянно растет. С начала года 2023 года подземный транспорт был использован 54,3 миллионами горожан, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Повышенный интерес горожан к метро поддержат и власти города. Так, на правом берегу запланировали строительство станции «Каменская» на Ипподромской улице. Правда, её начнут строить после 2030 года.

Также разрешение на строительство станции "Спортивная" было продлено до 25 декабря 2023 года. Жители города с ограниченными возможностями уже тестировали доступность метрополитена. Изначально планировалось, что первую станцию метро в городе за 12 лет откроют к 1 сентября 2022 года. Однако из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации, срок был перенесен на весну, затем на июль, а затем на октябрь 2023 года. Начальника департамента транспорта Новосибирска оштрафовали за срыв сроков сдачи станции.