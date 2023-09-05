В Новосибирске новая станция метро «Каменская» появится на Ипподромской улице

Следующую станцию метро в Новосибирске планируют начать строить после 2030 года.

После 2030 года власти Новосибирска планируют начать строительство новой станции метро "Каменская" на пересечении улиц Ипподромская и Военная на правом берегу города, сообщает официальный сайт мэрии.

На момент публикации нет конкретных сроков реализации проекта кроме упоминания о том, что к строительству приступят после 2030 года.

Кроме своей основной функции быстрой транспортировки, Новосибирский метрополитен выступает также в качестве площадки для проведения интересных и уникальных выставок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что разрешение на строительство станции "Спортивная" было продлено до 25 декабря 2023 года. Жители города с ограниченными возможностями уже тестировали доступность метрополитена. Изначально планировалось, что первую станцию метро в городе за 12 лет откроют к 1 сентября 2022 года. Однако из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации, срок был перенесен на весну, затем на июль, а затем на октябрь 2023 года.

Также за срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» оштрафован начальник департамента транспорта. Величина штрафа — 20 тысяч рублей. По этой же причине мэру внесли представление в связи с «ненадлежащим контролем за работой подчиненных».