В Новосибирске мужчину ударили ножом из-за замечания о нарушении порядка

Житель Новосибирска ударил ножом мужчину после замечания о громком разговоре.

Ночью 18 августа местному жителю была причинена ножевая рана, и он был доставлен в медицинское учреждение. Он сообщил полиции, что сделал замечание группе громко разговаривающих людей во дворе дома, и после этого получил удар ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Один из людей во дворе нанес вышедшему из дома мужчине удар ножом в область груди в ходе возникшего конфликта и скрылся. После получения сообщения полиция занялась расследованием и нашла подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Октябрьского района, ранее не судимый. Его задержали, и он признал свою вину, сказав, что выбросил нож недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Куйбышевского района под Новосибирском до смерти избил пенсионерку скалкой и ножом.