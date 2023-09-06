Житель Куйбышевского района под Новосибирском до смерти избил пенсионерку скалкой и ножом

В Новосибирской области мужчина избил насмерть соседку скалкой и ножом.

В июне 2023 года пьяный житель Куйбышевского района Новосибирской области насмерть избил свою 68-летнюю соседку. Прокуратура составила обвинительное заключение, и теперь дело мужчины рассмотрят в суде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователи установили, что в конце июне 2023 года обвиняемый находился в гостях у 68-летней соседки в одном из сел Куйбышевского района. Они вместе выпивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт по незначительному поводу. Мужчина взял скалку и нож, и нанёс множество ударов женщине, в том числе по жизненно важным органам. Она скончалась на месте. Позже мужчина написал явку с повинной и полностью признал вину.

Сельчанина обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). теперь его дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мошенники всё чаще представляются сотрудниками суда. В ведомстве напомнили, что сотрудники департамента не имеют права возвращать долги по кредитам и исполнять судебные решения по взысканию денег с должников.

Также следователи Новосибирска проверят сообщение об избиении ребенка в больнице. На опубликованных кадрах видно, что женщина сначала два раза ударила ребёнка по голове, а затем кинула на кровать, где продолжила бить. Избитая девочка плачет от боли. Кроме этого, женщина кричит на ребёнка на иностранном языке.