В Новосибирске мошенники всё чаще представляются сотрудниками суда

Жителям Новосибирска звонят якобы сотрудники судебного департамента.

В Новосибирской области телефонные мошенники всё чаще представляются сотрудниками судебного делопроизводства. Об этом предупредили в Управлении судебного департамента области.

Цель мошенников во всех звонках — похитить деньги у потерпевших. Для этого они представляются в том числе и судебнымим приставами.

В ведомстве напомнили, что сотрудники департамента не имеют права возвращать долги по кредитам и исполнять судебные решения по взысканию денег с должников.

Тех жителей области, которым позвонили и представились сотрудниками судебного департамента с целью получить деньги, просят сообщить в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском суд оправдал полицейского по делу о нелегальной миграции.

Также россиянка пыталась ввезти в Новосибирскую область из Турции 5 кг украшений. Со слов гражданки, все это она купила в Анкаре на одном из рынков. Она подчеркнула, что изделия предназначались для нее и родственников. Причем у жительницы Барнаула не было подтверждающих стоимость украшений документов. В итоге изделия у женщины изъяли и направили на экспертизу. В отношении нее возбудили дело по ч. 1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).