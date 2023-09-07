В Новосибирске пассажиры испугались агрессивного мужчину со спущенными штанами

В Новосибирске заметили агрессивного мужчину с пистолетом в автобусе.

В Новосибирске сегодня, 7 сентября, в автобусе №5 пассажиры столкнулись с мужчиной со спущенными штанами, который вел себя неадекватно. Об этом сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В руках у гражданина был игрушечный пистолет. Он наставлял его на пенсионерок, которые сидели рядом. Ни водитель, ни остальные пассажиры не стали реагировать на ситуацию. Инцидент случился сегодня вечером.

«Автобус №5, 07 сентября 2023 года, 17.50 часов. Кондуктора в автобусе не предусмотрено, едем на правый берег. Все мужчины и водитель молчат! Он со спущенными штанами ведет себя неадекватно. Потом стал бить головой в стекло оконное», — подчеркнула автор видео.

Как ранее писал Сиб.фм, блогера, устроившего в центре Новосибирска фейерверк, отпустили из отдела полиции.