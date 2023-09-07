В Новосибирске продают «замок» за 16 млн рублей

В Новосибирске выставили огромный коттедж с дровяной печью за 16 млн рублей.

В Новосибирске на сайте объявлений Авито на продажу выставили роскошный «замок» за 16,8 млн рублей. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Здание, площадью 700 квадратных метров, находится в Дзержинском районе города. До центра Новосибирска можно дойти пешком всего за 20 минут.

Дом имеет три этажа, один из которых считается цокольным, и высоту в несколько этажей. Внутри расположены пять просторных спален, гостиная и гараж на две машины. Коттедж окружен участком в 9 соток, который прилегает к самому зданию.

По фотографиям можно заметить, что холл дома украшен голубыми колоннами с золотой росписью, а мебель и шторы выполнены в старинном стиле. Кроме того, в доме имеется отдельная кухня с дровяной печью для приготовления еды.

В «замке» установлены системы водоснабжения, канализации и газоснабжения. На данный момент помещение сдают в аренду. С продавцом можно договориться о просмотре.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске за 10-рублевую монету просят 1 млн рублей.