В Новосибирске прокуратура проверит детскую площадку после травмирования ребёнка

В Новосибирске на детской площадке мальчик сломал ногу.

В Новосибирске прокуратура Ленинского района проведет проверку на детской площадке, где пострадал маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у дома №270/3 по улице Тульской. Мать мальчика рассказала в паблике «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте», что сын спотыкнулся из-за глубокой колеи, которая поросла травой. В результате он получил перелом.

Прокуратура оценит действия должностных лиц управляющей организации, ответственной за содержание детской площадки, а также за ограждение и ликвидацию элементов, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей.

Напомним, в Новосибирске блогера вызвали на допрос в полицию после видео с салютом.