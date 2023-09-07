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общество проиcшествия

В Новосибирске прокуратура проверит детскую площадку после травмирования ребёнка

Фото: паблик в "ВК" "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на детской площадке мальчик сломал ногу.

В Новосибирске прокуратура Ленинского района проведет проверку на детской площадке, где пострадал маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел у дома №270/3 по улице Тульской. Мать мальчика рассказала в паблике «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте», что сын спотыкнулся из-за глубокой колеи, которая поросла травой. В результате он получил перелом.

Прокуратура оценит действия должностных лиц управляющей организации, ответственной за содержание детской площадки, а также за ограждение и ликвидацию элементов, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей.

Напомним, в Новосибирске блогера вызвали на допрос в полицию после видео с салютом.

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Дамир Трубников

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